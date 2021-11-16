Известный украинский певец Владимир Дантес рассказал, о том, какие проблемы могут возникнуть в его браке с Надей Дорофеевой.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Как известно, в 2011 году Дантес познакомился с Дорофеевой, которая тогда выступала в группе «Время и Стекло». Между исполнителями быстро закрутился роман, а через четыре года они сыграли свадьбу.

Несмотря на то, что оба артиста популярны и вокруг них всегда много людей, которые уделяют им внимание, брак Владимира и Нади остается все таким же крепким. Однако, не все люди в это верят.

В новых Сториз Дантес рассказал о том, как его предупредили о возможной проблеме.

«Только что на парковке сторож мне сказал, чтобы я не отвлекался на разные программы и следил за Надей. Потому что уведут…Ну все, получается», - с улыбкой произнес певец.

Судя по всему, он верит своей жене, поэтому не слишком боится такого сценария.

Напомним, Дорофеева в латексном костюме нарвалась на критику после прямого эфира.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес честно рассказал о своем печальном прошлом.

Также Politeka писала, что Дорофеева с колена заехала Дантесу в то самое место, встревожив фанов.