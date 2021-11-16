Известный украинский певец Владимир Дантес рассказал, о том, какие проблемы могут возникнуть в его браке с Надей Дорофеевой.
Как пишет Politeka.net, артист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Как известно, в 2011 году Дантес познакомился с Дорофеевой, которая тогда выступала в группе «Время и Стекло». Между исполнителями быстро закрутился роман, а через четыре года они сыграли свадьбу.
Несмотря на то, что оба артиста популярны и вокруг них всегда много людей, которые уделяют им внимание, брак Владимира и Нади остается все таким же крепким. Однако, не все люди в это верят.
В новых Сториз Дантес рассказал о том, как его предупредили о возможной проблеме.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Павлику, которого засекли в номере с "молодой любовницей" пришлось выложить правду: "Чтобы все отстали"
В Украине ввели новый COVID-сертификат, кто получит право на свободное передвижение: подробности
Болезнь погубила знаменитого актера: "Он был олицетворением нового поколения"
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
«Только что на парковке сторож мне сказал, чтобы я не отвлекался на разные программы и следил за Надей. Потому что уведут…Ну все, получается», - с улыбкой произнес певец.
Судя по всему, он верит своей жене, поэтому не слишком боится такого сценария.
Напомним, Дорофеева в латексном костюме нарвалась на критику после прямого эфира.
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес честно рассказал о своем печальном прошлом.
Также Politeka писала, что Дорофеева с колена заехала Дантесу в то самое место, встревожив фанов.