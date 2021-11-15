Известный исполнитель и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес удивил поклонников неожиданными признаниями о своем прошлом.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и тренер "Лиги Смеха" Владимир Дантес, который является мужем певицы Нади Дорофеевой, поделился в сети милым фото, а в подписи к нему поразил откровениями.

На новой черно-белой фотографии Вова позирует в интересной локации и позе. Перед камерой он появился в стильной леопардовой рубахе с открытой грудью, на его шее видно необычное украшение. Артист кокетливо запустил руку в густую шевелюру и уверенно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Дантес вспомнил себя 16-летнего и рассказал о своих комплексах, дружбе с девушками и о том, какие выводы сделал из своего прошлого. "Не знаю, как у остальных, но в этом возрасте у меня были жуткие комплексы. Я только снял брекеты, ещё лето назад был на 12кг больше и на 10см ниже. Для девочек я был самый лучший друг, потому что безопасный. Знаете, с такими как я не встречаются, не целуются, куда там с*кс, с нами классно дружить. Я слушал истории девочек, не понимал почему их тянет к ублюдкам, почему им нравятся старше парни, и почему им не подхожу я", - поделился Владимир.

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес раззадорил новым образом для "Танців з зірками": "Держитесь крепче".

Как сообщала Politeka, Дорофеева во время безумных танцев зарядила Дантесу по больной точке: "Бедный ваш муж".

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