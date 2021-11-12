Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка "Время и Стекло", которая недавно попала в больницу, всколыхнула поклонников заявлением.

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм.

недавно 31-летней Дорофеевой пришлось отменить запланированный концерт из-за резкого ухудшения самочувствия. Исполнительница попала в больницу с отравлением.

Артистку уже выписали, и она возвращается к привычному ритму жизни.

А новое объявление артистки вообще очень порадовало ее поклонников.

«Я сегодня выступаю в Черновцах, а у вас шо как?» - написала она.

Дорофеева показала фото, на котором запечатлена сидя на балконе. Певица широко расставила ноги и прикрыла лицо журналом. При этом в геолокации снимка указаны Черновцы.

«Это не Черновцы», - отреагировал на фото супруг Дорофеевой Владимир Дантес.

Надя признала, что он прав.

«Надюша удачи на концерте», «Надя фото огонь», «Шикарная», - пишут в комментариях пользователи Сети.

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