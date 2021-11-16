Ведуча програми» Світське життя " Катя Осадча звикла показувати модні образи на зйомках популярного шоу, тому часто експериментує і нерідко вибирає дійсно незвичайний одяг.

За словами Катерини, вже зовсім скоро буде 20 років, як вона прийшла на свою першу роботу по телебаченню і з тих пір не втомлюється зізнаватися в коханні своєї професії.

Причому пост супроводила зірка кадром з останніх зйомок, на якому з'явилася в наряді з гігантським бантом на спині.

"Це найцікавіше, найцікавіше пригода, яке могло трапитися в житті. Телевізійники-це люди, які працюють навіть тоді, коли ніби відпочивають. Це люди, які, дивлячись на щось, відразу перетворюють це в кадр, надихаються всім навколо, втілюють ідеї і створюють тисячі годин телевізійного контенту.

Телебачення-величезний світ, який глядачі не бачать, адже в сотні рад більше людей працює за кадром і саме вони створюють все те, що бачить глядач. Вітаю всіх колег з Днем працівника телебачення і радіомовлення і бажаю всім сил і невичерпного натхнення!» - висловилася Осадча.

"Без вас цей світ був би нудним, а ще б трохи показували забудови там завжди цікавіше; Чарівна✨ 😍; зі святом!🔥Вітаю❤️Гена; Красуня і стройняшка!; Жаркі твої вовняні шкарпетки🧦 ☃️; щастя вам і вашій родині😍».

Нагадавши, розпатлана Осадча в піжамі і без макіяжу звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Осадча нарвалася на критику за невдалі фото в сукні від Андре Тана.

Також Politeka писала, що Осадча похвалилася стильним вбранням на осінній прогулянці.