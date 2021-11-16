Ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая привыкла показывать модные образы на съемках популярного шоу, поэтому часто экспериментирует и нередко выбирает действительно необычную одежду.

По словам Катерины, уже совсем скоро будет 20 лет, как она пришла на свою первую работу по телевидению и с тех пор не устает признаваться в любви своей профессии.

Причем пост сопроводила звезда кадром из последних съемок, на котором появилась в наряде с гигантским бантом на спине.

«Это самое интересное, самое увлекательное приключение, которое могло случиться в жизни. Телевизионщики – это люди, работающие даже тогда, когда будто отдыхают. Это люди, которые, глядя на что-то, сразу превращают это в кадр, вдохновляются всем вокруг, воплощают идеи и создают тысячи часов телевизионного контента.

Телевидение – огромный мир, который зрители не видят, ведь в сотне советов больше людей работает за кадром и именно они создают все то, что видит зритель. Поздравляю всех коллег с Днем работника телевидения и радиовещания и желаю всем сил и неисчерпаемого вдохновения!» - высказалась Осадчая.

«Без вас этот мир был бы скучным, а еще бы немного показывали застройки там всегда интереснее; Очаровательная✨😍; С праздником!; 🔥Приветствую❤️Гена; красавица и стройняшка!; Жаркие твои шерстяные носки🧦☃️; Счастье вам и вашей семье😍».

Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.