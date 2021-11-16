Українська співачка, бек-вокалістка Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку називають його таємною дружиною, опинилася в ніжних обіймах свого боса.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилося фото, зроблене на одному з виступів пари. Таюне уткнулася в плече Винника, а він обійняв її, прикривши очі від задоволення. Варто відзначити, що фото вийшло дуже романтичним.

"Щось сталося і ми раптом зрозуміли, що закохані один в одного", - підписали фото автори аккаунта.

Шанувальники залишили під фото масу теплих слів.

"Просто вау, фотка просто Тая і Олег", "Любов-дар Божий, дай Бог вам пронести його на все життя!", "Красива пара Олег і Таюне", "Які милі", "Найкращі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Таїсія Сватко вже довгий час працює і співає з Винником. Незважаючи на те, що він ретельно приховує своє особисте життя, в мережі тільки й говорять про те, що Таюне його дружина.

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