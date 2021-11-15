Відомий український співак Олег Винник привернув увагу фанатів, зважившись на вчинок справжнього чоловіка і розповівши про це в соцмережах.

Як пише Politeka.net, артист схвилював новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Винник поділився своїми роздумами на тему мужності і того, що вона означає.

Співак зазначив, що справжня мужність, на його думку, полягає в тому, щоб не боятися говорити навіть на незручні теми.

"Мужній чоловік - це який? Невже той, хто не показує своїх емоцій? Раніше я теж далеко не завжди вголос озвучував думки, але потім в якийсь момент дав волю почуттям, зрозумів, що можу відкрито ставити будь-які питання, підняти тему, про яку не прийнято говорити",-розповів співак.

Він додав, що зараз не бачить сенсу замовчувати свої думки.

"Це призводить до непорозумінь і комплексів. Давайте бути відвертими!", - закликав українців Винник.

Шанувальники тут же відреагували на пост співака.

"Давайте! Згодна з кожним словом", "Підстригися", "Ну насправді мужній чоловік в першу чергу теж людина зі своїми почуттями, радощами і розчаруваннями", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Виннику довелося скасувати концерти в ряді міст України. Співак чесно зізнався, що зробив це через хворобу-у нього був ларингіт. У близькому оточенні співака розповіли, що один з концертів йому довелося терміново перервати, після чого він навіть впав за лаштунками.

Нагадаємо, Олег Винник, який розкрив свій діагноз після скасування концертів, зробив важливе оголошення.

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