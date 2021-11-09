В сети показали неожиданные фото популярного украинского артиста Олега Винника с бородой и необычной прической, певца просто не узнать.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, которого называют "повелителем волчиц", долгое время выступал за границей. Артист был актером мюзиклов в Германии и о нем мало кто знал в родной стране. На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram показали несколько архивных снимков, как выглядел певец в то время, еще до популярности в Украине.

Так, на одном из фото можно увидеть Олега с фантастической прической в стиле 80-х, которая в то время была очень модной. Также есть несколько кадров, на которых артист в образе, он запечатлен на сцене, видимо, во время мюзикла, в котором играл. Как видно, в определенный период времени молодой Винник еще и бороду носил. Надо сказать, что за много лет исполнитель сильно изменился и на архивных кадрах его просто не узнать.

"Архивные фото Олега Винника. Узнали певца и звездного детектива шоу "Маска"? делитесь в комментариях", - говорится в подписи к публикации. Пользователи тут же принялись обсуждать снимки, отмечая, что артист сильно изменился, хотя некоторые его с легкостью узнают.

Напомним, Односельчане Винника рассказали о его роскошной свадьбе, назвав имя избранницы: "Столы аж ломились".

Как сообщала Politeka, Винник взболтнул лишнего за кулисами шоу "Маска", появилось видео: "В засос поцеловались!".

Также Politeka писала, что Украинцы недовольны Винником на шоу "Маска", в чем причина: "Начинай уже...".