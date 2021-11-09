Украинский певец Олег Винник давно завоевал любовь публики, но при этом не хочет рассказывать о личном, однако знающие его люди смогли приоткрыть завесу тайны.
Олег Винник не рассказывает о своей личной жизни, ведь, по его мнению, артист должен заинтересовывать только творчеством, сообщает Politeka.net.
В Сети же уже давно обсуждают, что артист женат на певице, и своей бэк-вокалистке, Таюне(Таисии Сватко). В новом выпуске программы Викриття рассказали так ли это, побывав в родном селе певца Червоный Кут (Черкасская область).
Так, Олег Винник действительно давно женат на своей однокурснице по Каневскому училище культуры Таисии Сватко. В родном селе вспоминают, что свадьба была пышной - столы аж ломились от еды, и стояли в два ряда. Гуляли два села чуть ли не неделю со всеми родственниками, соседями и учителями.
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"Все были, душ 200. Это ж не 20, а 200 людей, они на два села ездили и было очень красиво", - поделилась односельчанка.
Люди вспоминают, что мать и сестра Олега Винника были довольны выбором жены и тепло приняли невестку в семью.
"Она (Таюне- ред.) хороший человек, простая, очень ее любила его мать", - рассказала селянка.
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