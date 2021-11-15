Известный украинский певец Олег Винник привлек внимание фанатов, решившись на поступок настоящего мужчины и рассказав об этом в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, артист взволновал новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Винник поделился своими размышлениями на тему мужественности и того, что она значит.

Певец отметил, что настоящая мужественность, по его мнению, заключается в том, чтобы не бояться говорить даже на неудобные темы.

«Мужественный мужчина – это какой? Неужели тот, кто не показывает своих эмоций? Раньше я тоже далеко не всегда вслух озвучивал мысли, но потом в какой-то момент дал волю чувствам, понял, что могу открыто задавать какие-либо вопросы, поднять тему, о которой не принято говорить», - рассказал певец.

Он добавил, что сейчас не видит смысла замалчивать свои мысли.

«Это приводит к недоразумениям и комплексам. Давайте быть откровенными!», - призвал украинцев Винник.

Поклонники тут же отреагировали на пост певца.

«Давайте! Согласна с каждым словом», «Подстригись», «Ну на самом деле мужественный мужчина в первую очередь тоже человек со своими чувствами, радостями и разочарованиями», - пишут люди.

Отметим, что ранее Виннику пришлось отменить концерты в ряде городов Украины. Певец честно признался, что сделал это из-за болезни – у него был ларингит. В близком окружении певца рассказали, что один из концертов ему пришлось срочно прервать, после чего он даже упал за кулисами.

Напомним, Олег Винник, раскрывший свой диагноз после отмены концертов, сделал важное объявление.

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