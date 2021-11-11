Певец Олег Винник уже почти месяц не дает концерты - из-за собственной болезни и введения в регионах "красной" карантинной зоны, но ситуация, похоже, меняется.

На официальной страничке 48-летнего артиста в Инстаграм опубликовали важное объявление. После длительного перерыва Винник возобновляет свою концертную деятельность, передает Politeka.net.

"24 и 25 ноября ждем вас в Киеве на главной сцене страны! 🎉 Впервые в столице прозвучит легендарная программа «Безумная Любовь»! 😍", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдение всех карантинных правил. На концерт смогут попасть зрители, у которых будут COVID-документы.

Ранее сообщалось, что в разгар тура по украинским городам в октябре Виннику пришлось отменить свои концерты. Артист тогда записал видеообращение к своим поклонникам, извинился и назвал причину - у него был ларингит. По словам близкого окружения певца, один из концертов он якобы срочно прервал после пятой песни и даже упал за кулисами.

Украинцы активно комментируют возвращение Винника на сцену:

"Это отличная новость, Олег! Здоровья Вам! Буду!❤️"

"Он не отменил концерт, ура, мы идем туда!"

"Ждем с нетерпением ❤️ Уже соскучились по этой сказочной атмосфере😊"

"Олежка, ты наш любимый волк, я тебя обожаю и очень-очень надеюсь на встречу 🌹🌹🌹"

"Я одного не понимаю, почему тогда отменили концерт в Краматорске? Можно было также пускать людей с сертификатами. Мне не нравится такое выборочное отношение к своим поклонникам"

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