Відома співачка і бек-вокалістка Олега Винник Таюне (Таїсія Сватко) зачарувала шанувальників своїми образами і пластичністю.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці Instagram, присвяченій творчості "таємної дружини" Олега Винника Таюне, опублікували миле відео, в якому показали кращі образи і виступи артистки. Відео - це нарізка кадрів з різних концертів співачки, на яких Таїсію можна побачити на сцені без Винника.

У ролику Таюне можна побачити в блискучій мініспідниці з темною кофтиною, в довгій чорній сукні цікавого фасону і в незвичайному вбранні з пишною спідницею, рукавами і вузьким чорним корсетом. Вона завжди з ідеальною укладанням і сценічними макіяжем. А ще, як можна помітити, артистка дуже впевнено тримається на сцені і пластично рухається.

Шанувальники просто в захваті від нового відео з Таїсією, її засипають компліментами в коментарях: "Шедевр", "Дуже класне відео. Шедевр. Мені дуже сподобалося. Молодці хлопці, супер", "Яка красива", "Молодець", "Неймовірно красива", "Бомба, гармата, ракета. Відео просто до мурашок", "Душа твоя світла і дарує радість іншим, браво!", "Красиво".

Нагадаємо, Шанувальники побоюються за шлюб 48-річного Олега Винника з Таюне: "Ця любов дана згори...".

Як повідомляла Politeka, Односельці Винника розповіли про його розкішне весілля, назвавши ім'я обраниці: "Столи аж ломилися".

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