Известная певица и бэк-вокалистка Олега Винник Таюне (Таисия Сватко) очаровала поклонников своими образами и пластичностью.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице Instagram, посвященной творчеству "тайной жены" Олега Винника Таюне, опубликовали милое видео, в котором показали лучшие образы и выступления артистки. Видео – это нарезка кадров из разных концертов певицы, на которых Таисию можно увидеть на сцене без Винника.

В ролике Таюне можно увидеть в блестящей мини-юбке с темной кофточкой, в длинном черном платье интересного фасона и в необычном наряде с пышной юбкой, рукавами и узким черным корсетом. Она всегда с идеальной укладкой и сценическими макияжем. А еще, как можно заметить, артистка очень уверенно держится на сцене и пластично двигается.

Поклонники просто в восторге от нового видео с Таисией, ее засыпают комплиментами в комментариях: "Шедевр", "Очень классное видео. Шедевр. Мне очень понравилось. Молодцы ребята, супер", "Какая красивая", "Молодец", "Невероятно красивая", "Бомба, пушка, ракета. Видео просто до мурашек", "Душа твоя светлая и дарит радость другим, браво!", "Красиво".

Напомним, Поклонники опасаются за брак 48-летнего Олега Винника с Таюне: "Эта любовь дана свыше...".

Как сообщала Politeka, Односельчане Винника рассказали о его роскошной свадьбе, назвав имя избранницы: "Столы аж ломились".

Также Politeka писала, что Винник со своей "тайной женой" очаровали исполнением главного хита артиста: "Рай для ушей".