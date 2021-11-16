Украинская певица, бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую называют его тайной женой, оказалась в нежных объятиях своего босса.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек появилось фото, сделанное на одном из выступлений пары. Таюне уткнулась в плечо Винника, а он обнял ее, прикрыв глаза от удовольствия. Стоит отметить, что фото получилось очень романтичным.

«Что-то произошло и мы вдруг поняли, что влюблены друг в друга», - подписали фото авторы аккаунта.

Поклонники оставили под фото массу теплых слов.

«Просто вау, фотка просто Тая и Олег», «Любовь – дар Божий, дай Бог вам пронести его на всю жизнь!», «Красивая пара Олег и Таюне», «Какие милые», «Самые лучшие», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Таисия Сватко уже долгое время работает и поет с Винником. Несмотря на то, что он тщательно скрывает свою личную жизнь, в сети только и говорят о том, что Таюне его жена.

Напомним, что Винник рассказал о фаворитке на шоу "Маска": "Поближе к финалу…".

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А еще Politeka рассказывала, что Винник после болезни решился на признание: "Дал волю чувствам".