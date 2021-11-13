Зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник розповів, хто з персонажів проекту в цьому сезоні вразив його найбільше.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, який у другому сезоні став зірковим детективом шоу "Маска" розповів, що його найбільше вразив образ скандалу. Про це пише kanalukraina.tv.

Так, за словами Олега, після першого виступу він був майже впевнений, хто ховається за маскою. "Я просто бомбастично вражений Скандалом. Дуже мені сподобався цей витончений образ", - зізнався зірковий детектив і додав, що костюм повинен відповідати вокалу.

Також Винник зазначив, що другий сезон відрізняється від першого тим, що зараз Менше Саме вокалістів. Однак, артист впевнений, що і детективи, і глядачі ще почують нові сильні голоси. "Творці проекту люблять все найцікавіше приберегти ближче до фіналу", - додав Винник.

Відзначимо, що незвичайна маска Скандал полюбилася і глядачам. У коментарях на сторінці шоу в Instagram почалося бурхливе обговорення: "Дуже класний і професійний вокал. Костюм бомбезний!", "Образ супер, неймовірний", "Костюм бомба!", "Чудово", "Можливо, це Маша Єфросиніна, не знаю, але це найкраща маска за другий сезон!", "Дуже красива маска!".

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