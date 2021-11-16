37-річна українська співачка Оля Полякова вирушила з сім'єю на Мальдіви, звідки публікує фото, хвалячись розкішним відпочинком разом з сім'єю.

Популярна артистка вирушила на острови, і радує шанувальників яскравими знімками в купальниках і не тільки, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка попозувала з дочками біля пальми.

Артистка вбрала білий топ і спідничку з розрізом, 16-річна Маша постала в міні-сукні, а її сестра 10-річна Аліса забралася на дерево. Примітно, що молодшенька виділялася своїм простим одягом, не таким жіночним, як у матері та сестри.

За зізнанням артистки, у Аліси зовсім інший характер, не такий як у Маші, більш "хлоп'ячий". Полякова розповідала, що сама в дитинстві багато спілкувалася з хлопчиками, і ігри з ними їй здавалися цікавіше.

У пості артистка розповіла, що збулося її давнє бажання.

"Ну, хто краще засмаг????? Це неймовірна пригода, яка трапилася з нами не випадково) я давно мріяла потрапити саме в цю мережу готелів!",- поділилася співачка, зізнавшись, як їй подобається на Мальдівах.

"Які красуні всі! Шикарні дівчатка🤗 🕊️🌼", "мала гарненька)", "Ви неймовірно красиві всі, так і віє позитивними емоціями🔥😍❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

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