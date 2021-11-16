На себе не схожа

Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила видом на червоній доріжці: архівне фото, над яким попрацювали шанувальники, з'явилося в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, 46-річна актриса є кумиром мільйонів людей по всьому світу. У соцмережах створені сотні фанатських сторінок, присвячених зірці. На одній з таких сторінок в Instagram з'явилося фото красуні з червоної доріжки. Знімок обробили у фотошопі, перетворивши Джолі на подобу ляльки Барбі.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків про зовнішність зірки.

"Яка лялька!", "Які гарні очі", "Неймовірна жінка", "Моя прекрасна богиня", "схожа на ляльку Барбі", "Чарівна посмішка", "Краще за всіх", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що нещодавно Анджеліна Джолі знялася в блокбастері "Вічні", прем'єра якого відбулася в листопаді. На червоній доріжці актриса з'являлася зі своїми дітьми, кожен раз радуючи шанувальників.

Нагадаємо, що Джолі показала, наскільки ідеально виглядає в чорному:"позбавляєш дару мови".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в елегантному вбранні показала, що завжди виглядає ідеально: "не здає позиції".

А ще Politeka розповідала, що Джолі з мінімумом макіяжу довела, що завжди була хороша: "тут є підступ".