Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі отримала масу компліментів за свій образ в чорному вбранні і з макіяжем, акцентованому на очі.
За свою багаторічну кар'єру Анджеліна Джолі завоювала безліч шанувальників, передає Politeka.net. Артистка сподобалася глядачам не тільки завдяки таланту, але і зовнішності.
Дотепер актриса вважається еталоном краси, а шанувальники створюють фан-сторінки, де публікую її знімки. В одному з таких акаунтів з'явився кадр Анджеліни Джолі, де вона позувала в чорному вбранні. Макіяж підкреслив красиві очі і пухкі губи артистки.
Примітно, що знімок був зроблений кілька років тому, та й автори постаралися над ним за допомогою фотошопу.
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За годину публікація зібрала майже 6000 лайків, а користувачі Мережі обсипали актрису компліментами в коментарях.
"Виглядає чудово", " безмовність внутрішньої і зовнішньої краси ❤️❤️❤️❤️❤️", "вона ангел", "Енджі, ти позбавляєш дару мови", "дуже красиве фото", " це має значення, який рік? Всі її роки - це роки справжньої краси ... 🖤 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Анджеліна Джолі не зареєстрована в соцмережах. На її думку, особисте повинно залишатися особистим, інакше скільки б непотрібних подій було б відомо широкій публіці.
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