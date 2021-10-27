Родная дочь знаменитой голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли последнее время не перестает удивлять внешностью, ведь сменила имидж.

Старшая родная дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло Джоли-Питт, изменила имидж, чем удивила весь мир, передает Politeka.net.

С детства красотка крайне редко появлялась на публике в платьях. С четырех лет она носила преимущественно футболки, штаны и брючные костюмы, и была похожа на мальчика.

А несколько лет назад в Сети стали ходить слухи, что Шайло мечтает поменять пол, и даже уже начала принимать гормональную терапию.

Каково же было удивление всех, когда на премьере картины "Вечные", где снялась Анджелина Джоли, 15-летняя Шайло появилась в платье, с красивой прической и при макияже.

"Шайло поразила женственностью и произвела фурор", - написали о подростке в одной из групп в Инстаграме.

"Очень на маму похожа. И очень красивая😍", "Прекрасны обе 😍", "Фух, здравый смысл восторжествовал! 👏", "Смесь Пита и Джоли на папу больше похожа", "Шайло хороша, но мамка огонь🔥", "Какая хорошенькая девочка, и зачем было играть в мальчика", "Ну она конечно красотка 😁 вся в маму хотя папа тоже хорош", "Зато Джоли стала похожа на китайскую куклу (барби) искусственная вся какая-то", - написали пользователи сети.

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