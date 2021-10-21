В Сети высказали свое мнение

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли посетила вместе с детьми важное мероприятие, образы ребят вызвали много обсуждений.

На днях популярная артистка появилась на премьере фильма "Вечные", в котором исполнила одну из главных ролей, передает Politeka.net.

46-летняя актриса появилась в платье Balmain, приковав к себе взгляды публики. Однако не меньше привлекли внимание пятеро детей звезды.

В частности, 15-летняя родная дочь Джоли, Шайло, пришла в необычном сарафане. Как оказалось, в наряде песочного цвета на бретелях актриса ранее посещала пасеку на территории Французской обсерватории апиологии. Мамин сарафан перекроили для девушки.

Также мамин наряд доносила вторая, приемная дочь, Захара. В этом платье актриса блистала на премии “Оскар” в 2014 году. В Сети обсудили наряд девушки:

"Донашивает?", "Ей оно не подходит … 😢", "Это классно, что дочь надела мамино платье!", "Платье висит на обеих) неудачное. А так обе красотки", "На родной старшей дочери смотрелось бы красивее".

Отметим, сейчас во всем мире идет борьба за разумное потребление. Джоли удалось привить это качество и своим детям. Сейчас в тренде давать своим вещам "вторую жизнь".

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