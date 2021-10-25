Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая недавно появилась на презентации фильма вместе с детьми, ранее выглядела совсем по-другому, а также любила красить локоны.

Популярная исполнительница начала вести собственную страницу в Инстаграм, однако редко выкладывает что-то новое. К тому же Джоли сейчас ведет закрытый образ жизни и редко сама показывается перед камерами.

Только перед презентацией фильма звезда решила удивить достойным имиджем. Фанаты же предпочитают вспоминать прошлое актрисы. То время, когда она еще часто экспериментировала со стилем, выбирала яркий макияж и меняла прически.

К тому же Анджелина ранее часто красила волосы и успела побывать в образе роковой брюнетки, шатенки и даже блондинки на какое-то время.

«Красиво😂; Доброе утро, Энджи ,целует мед; Добрых выходных, и береги себя; прекрасная и солнечная женщина. Мне так нравится; внешность богини; хороша и без косметики», - пишут в сети.

Мы также писали, Джоли, которая недавно рассказала о желании показывать в Инстаграм много интересных и памятных фото, посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Вечные», где сыграла одну из ведущих ролей.

Angelina Jolie Brings Kids Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne and Knox to Eternals Premiere https://t.co/oYjjzsj4Pq — People (@people) October 19, 2021

На презентации Джоли появилась вместе с 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло, 13-летними двойняшками Ноксом и Вивьен.

Напомним, что Анджелина Джоли расстегнула пуговки блузы, заставив сердца биться чаще

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