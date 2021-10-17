Культовая американская актриса Анджелина Джоли приняла участие в важном мероприятии, а также презентовала книгу «Знай свои права и отстаивай их», которая была написана в консультации с молодыми активистами.

Анджелина Джоли решила посетить презентацию новой книги, дала небольшое интервью и даже встретилась с фанатами. По ее словам, ее очень вдохновляют молодые люди со всего мира, которые находятся на переднем крае борьбы за права человека.

«От защиты окружающей среды до борьбы с неравенством и дискриминацией - они выполняют ту работу, которую взрослые должны делать, но пока не могут.

Когда у детей и молодых людей есть свобода выбора, сила и знания, чтобы высказаться, они могут изменить жизнь как молодых людей, так и взрослых, помогая построить более равноправное общество.

Это послание нашей новой книги «Знай свои права и отстаивай их», которая была написана в консультации с молодыми активистами по всему миру - и предназначена для них и всех молодых людей, борющихся за свои права во всем мире» - высказалась о презентации Джоли.

«Вы очень милая; замечательный человек; вы разбиваете сердца💙; Ты лучшая Анджелина; такая прекрасная; почему вы такая приятная😍;о Энджи, ты выглядишь великолепно; очень рада видеть это», - пишут в сети.

Как известно, поклонники со всего мира не забывают своего кумира, и продолжают делиться в соцсетях как новыми, так и архивными кадрами с Анджелиной Джоли.

Также на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось фото со съемок известного фильма «Турист», в котором главные роли сыграли Джоли и Джонни Депп.

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