Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли получила массу комплиментов за свой образ в черном наряде и с макияжем, акцентированном на глаза.

За свою многолетнюю карьеру Анджелина Джоли завоевала множество поклонников, передает Politeka.net. Артистка понравилась зрителям не только благодаря таланту, но и внешности.

До сих пор актриса считается эталоном красоты, а поклонники создают фан-странички, где публикую ее снимки. В одном из таких аккаунтов появился кадр Анджелины Джоли, где она позировала в черном наряде. Макияж подчеркнул красивые глаза и пухлые губы артистки.

Примечательно, что снимок был сделан несколько лет назад, да и авторы постарались над ним с помощью фотошопа.

За час публикация собрала почти 6000 лайков, а пользователи сети осыпали актрису комплиментами в комментариях.

"Выглядит превосходно", "Безмолвие внутренней и внешней красоты ❤️❤️❤️❤️❤️", "Она ангел", "Энджи, ты лишаешь дара речи", "Очень красивое фото", "Это имеет значение, какой год? Все ее годы - это годы настоящей КРАСОТЫ ... 🖤", - написали пользователи сети.

Отметим, Анджелина Джоли не зарегистрирована в соцсетях. По ее мнению, личное должно оставаться личным, иначе сколько бы ненужных событий было бы известно широкой публике.

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