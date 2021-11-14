Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка з недавніх пір стала частіше з'являтися на публіці, завжди вміла продемонструвати себе з кращого боку в модному одязі.
Популярна актриса з'являлася в найбільш примітних і пам'ятних ролях, тому за роки роботи встигла не тільки прославитися в своїй країні, але і по всьому світу стала прикладом для жінок.
Багато косметологи вважають профіль Джолі прикладом для деяких косметичних процедур.
Примітно те, що від природи Худорлява і витончена Джолі не користувалася послугами косметолога для того, щоб зробити пару уколів краси. Тому кожен раз зірка навіть в простому вбранні звертає на себе погляди:
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"Це аж надто красиво, ти класичний приклад краси; вау, не здає позиції; що особа, що фігура... тут все круто, обожнюю фото🔥 👏 😍; ви такі прекрасні; любити вас потрібно, а не розлучатися; красиво 🤎вдалого дня; буде витончена навіть в балахоні; це класична Енджі», - пишуть фанати в мережі.
Як можна помітити, кожен день фанати по всьому світу жадають все нових і нових знімків Джолі і часто вони поширюють їх по групах.
Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося архівне відео, на якому колишня дружина Бреда Пітта демонструє свою розкішну красу і божевільну привабливість.
Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.
Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.
Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.