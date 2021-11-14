Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли, которая с недавних пор стала чаще появляться на публике, всегда умела продемонстрировать себя с лучшей стороны в модной одежде.

Популярная актриса появлялась в самых примечательных и запоминающихся ролях, поэтому за годы работы успела не только прославиться в своей стране, но и по всему миру стала примером для женщин.

Многие косметологи считают профиль Джоли примером для некоторых косметических процедур.

Примечательно то, что от природы худощавая и изящная Джоли не пользовалась услугами косметолога для того, чтобы сделать пару уколов красоты. Поэтому каждый раз звезда даже в простом наряде обращает на себя взгляды:

«Это уж слишком красиво, ты классический пример красоты; вау, не сдает позиции; что лицо, что фигура… тут все круто, обожаю фото🔥👏😍; Вы так прекрасны; любить вас нужно, а не разводиться; Красиво 🤎Удачного дня; будет изящна даже в балахоне; это классическая Энджи», - пишут фанаты в сети.

Как можно заметить, каждый день фанаты по всему миру жаждут всё новых и новых снимков Джоли и зачастую они распространяют их по группам.

Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось архивное видео, на котором бывшая супруга Бреда Питта демонстрирует свою роскошную красоту и безумную притягательность.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.