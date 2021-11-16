На себя не похожа

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли поразила видом на красной дорожке: архивное фото, над которым поработали поклонники, появилось в сети.

Как сообщает Politeka.net, 46-летняя актриса является кумиром миллионов людей по всему миру. В соцсетях созданы сотни фанатских страничек, посвященных звезде. На одной из таких страниц в Инстаграм появилось фото красотки с красной дорожки. Снимок обработали в фотошопе, превратив Джоли в подобие куклы Барби.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов о внешности звезды.

«Какая кукла!», «Какие красивые глаза», «Невероятная женщина», «Моя прекрасная богиня», «Похожа на куклу Барби», «Обворожительная улыбка», «Лучше всех», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Анджелина Джоли снялась в блокбастере «Вечные», премьера которого состоялась в ноябре. На красной дорожке актриса появлялась со своими детьми, каждый раз радуя поклонников.

Напомним, что Джоли показала, насколько идеально выглядит в черном: "Лишаешь дара речи".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в элегантном наряде показала, что всегда выглядит идеально: "Не сдает позиции".

А еще Politeka рассказывала, что Джоли с минимумом макияжа доказала, что всегда была хороша: "Здесь есть подвох".