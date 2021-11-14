Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі завжди вміла вразити публіку виглядом навіть з мінімальною кількістю макіяжу, тому шанувальники захоплюються її красою.

Анджеліна Джолі встигла не так давно відзначитися на червоній доріжці, коли з'явилася разом з дітьми на презентації фільму. При цьому актриса не стала давати інтерв'ю або розповідати про себе.

Їй достатньо було показати фігуру і сяючий вигляд. Зараз шанувальники знову згадують, як добре зірка виглядала раніше. Нерідко Джолі вказують, що вона занадто худа і не піклується про себе.

Проте, як можна помітити, артистка завжди була стрункою і не використовувала багато косметики:

"Завжди посміхайся 😃; сама досконалість; красуня; Супер; Я люблю тебе😍; чудова, очей не відвести; дуже подобається; прекрасний образ, милашка; ти красива😍 але тут є підступ, хіба це не фотошоп?; Приємно дивитися; для очей радість; кращий її час; Лоу, ти моя Анджеліна; дуже мила посмішка і красива дівчина 😇 » - пишуть фанати.

До сих пір актриса вважається еталоном краси, а шанувальники створюють фан-сторінки, де публікую її знімки. В одному з таких акаунтів з'явився кадр Анджеліни Джолі, де вона позувала в чорному вбранні. Макіяж підкреслив красиві очі і пухкі губи артистки.

Примітно, що знімок був зроблений кілька років тому, та й автори постаралися над ним за допомогою фотошопу.

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