Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли всегда умела впечатлить публику видом даже с минимальным количеством макияжа, поэтому поклонники восхищаются ее красотой.
Анджелина Джоли успела не так давно отличиться на красной дорожке, когда появилась вместе с детьми на презентации фильма. При этом актриса не стала давать интервью или рассказывать о себе.
Ей достаточно было показать фигуру и сияющий вид. Сейчас поклонники снова вспоминают, как хорошо звезда выглядела ранее. Нередко Джоли указывают, что она слишком худа и не заботится о себе.
Тем не мене, как можно заметить, артистка всегда была стройной и не использовала много косметики:
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«Всегда улыбайся 😃; само совершенство; Красотка; Супер; Я люблю тебя😍; чудесная, глаз не отвести; очень нравится; Прекрасный образ, милашка; Ты красивая😍 но здесь есть подвох, разве это не фотошоп?; Приятно смотреть; для глаз радость; лучшее ее время; Лоу, ты моя Анджелина; Очень милая улыбка и красивая девушка 😇» - пишут фанаты.
До сих пор актриса считается эталоном красоты, а поклонники создают фан-странички, где публикую ее снимки. В одном из таких аккаунтов появился кадр Анджелины Джоли, где она позировала в черном наряде. Макияж подчеркнул красивые глаза и пухлые губы артистки.
Примечательно, что снимок был сделан несколько лет назад, да и авторы постарались над ним с помощью фотошопа.
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