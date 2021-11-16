Катя Осадча - дружина актора Юрія Горбунова і ведуча авторської програми «Світське життя» часто показувати модні образи не тільки на зйомках, але і в звичайному житті.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася ефектним осіннім аутфітом.

"Солодкий листопад", - підписала відео телеведуча.

Вона була відображена в сукні і светрі бежевого відтінку з білим квітковим візерунком. Ці предмети одягу входять в нову колекцію, яку телеведуча створила спільно з дизайнером Андре Таном.

"Неймовірно ніжно", - оцінили кадри Осадчої користувачі Мережі.

Відзначимо, днями Осадча відвідала премію Best Fashion Awards, де блищала в чорному брючному костюмі, під яким можна було помітити блискучу блузку.

Піджак Осадчої ззаду прикрашав величезний чорний бант, стрічки якого звисали до самої підлоги. Виглядав такий аксесуар вкрай незвично.

Нагадаємо, розпатлана Осадча в піжамі і без макіяжу звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Осадча нарвалася на критику за невдалі фото в сукні від Андре Тана.

Також Politeka писала, що Осадча похвалилася стильним вбранням на осінній прогулянці.