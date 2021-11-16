Катя Осадчая – супруга актера Юрия Горбунова и ведущая авторской программы «Светская жизнь» часто показывать модные образы не только на съемках, но и в обычной жизни.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм звезда поделилась эффектным осенним аутфитом.

«Сладкий ноябрь», - подписала видео телеведущая.

Она была запечатлена в платье и свитере бежевого оттенка с белым цветочным узором. Эти предметы одежды входят в новую коллекцию, которую телеведущая создала совместно с дизайнером Андре Таном.

«Невероятно нежно», - оценили кадры Осадчей пользователи Сети.

Отметим, на днях Осадчая посетила премию Best Fashion Awards, где блистала в черном брючном костюме, под которым можно было заметить сверкающую блузку.

Пиджак Осадчей сзади украшал огромный черный бант, ленты которого свисали до самого пола. Выглядел такой аксессуар крайне необычно.

Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.