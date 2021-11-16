Відомий ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво приготував своїм шанувальникам приємний сюрприз, про що розповів у себе в соціальних мережах.

Як повідомляє Politeka.net, в Україні у зірки "Майстер Шефа" є власний ресторан. Ектор вирішив подарувати одному зі своїх шанувальників сертифікат на відвідування свого закладу.

Він поділився яскравим фото, на якому постав у чудовому піджаку з незвичайним принтом. Чоловік щиро посміхався, демонструючи подарунок.

"Друзі, холод ніколи не заважає тепло провести вечір з близькою людиною! Друга половинка, мама, ваш друг або подруга — кого ви хотіли б пригостити смачною вечерею в моєму ресторані?",- підписав фото Хіменес-Браво.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Також шанувальники стали брати участь у розіграші, щоб потрапити в цей заклад.

"Треба обов'язково виграти", «Який красень», "У вас дуже смачно", "Вау. Який цікавий розіграш", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Хіменес-Браво родом з Колумбії, але давно живе в Україні.

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