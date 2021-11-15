Ресторатор і головний суддя популярного телешоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про свій улюблений Регіон Україні, в якому хотів би жити.

Як пишете Politeka.net, про це відомий кулінар розповів на своїй сторінці в Instagram.

Ектор зізнався, що його улюблений регіон України це Карпати.

"Це магічне місце. Ще я прийшов до думки, що Карпати входить в топ 5 мій улюблених місць на Земля. За час, поки я в Україні, з 2009 рік був там 5 разів! Ідеальне життя це-трейлер або будинок зі зрубу (цивілізований будинок, з гаджети і посудомийний машина 😁), ліс, холод, гори, сім'я і собаки. Ось це Я розумію місце сили!",- пише ресторатор.

Хіменес-Браво розповів, що об'їздив всі Карпати на машині. Там він ловив форель, спілкувався з місцевими жителями, знайомився з новими звичаями і традиціями, грав на трембіті.

"Якби Майстер Шеф можна було перевезти туди - я б жив у горах Карпат. Купив би там будинок, далеко в лісі від людей, розводив би кіз, робив би козячий сир і навіть викладав би для місцевих житель мистецтво кулінарії, а вони б розповідали мені про свій звичай в їжі», - додав суддя популярного телепроекту.

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