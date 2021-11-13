Известный ресторатор, шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво с юмором ответил людям, которые интересуются, куда он пропадает из соцсетей.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым забавным видео на своей странице в ТикТок. В нем Эктор решил объяснить, куда «пропадает» из социальных сетей.

На кадрах Хименес-Браво сидел перед камерой с задумчивым видом. Поверх видео он наложил звуковую дорожку с женским голосом.

«Многие часто меня спрашивают: почему я так редко выкладываю видео в ТикТок и где я так часто пропадаю. Девочки, ответ на поверхности: проституция, эскорт, встречи с богатыми мужчинами…мне этого ничего не предлагают, поэтому мне приходится работать», - говорит голос.

Все это время Эктор подыгрывает записи, а в конце демонстрирует, как готовит.

Поклонники оценили юмор шеф-повара.

«Ну где где на мастершефе», «знаменитый человек который прячется от поклонников, выкладываете свои видео смешные почаще», «Можете выкладывать больше бэкстейджа из Мастершеф в сториз», - пишут люди.

Напомним, Хименес-Браво провел экскурсию по закулисью "Мастер Шеф", раскрыв правду о съемках.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво объявил о начале нового этапа в своей жизни.

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