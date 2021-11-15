Ресторатор и главный судья популярного телешоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о своем любимом регионе Украине, в котором хотел бы жить.

Как пишете Politeka.net, об этом известный кулинар рассказал на своей странице в Инстаграм.

Эктор признался, что его любимый регион Украины это Карпаты.

«Это магическое место. Еще я пришел к мысль, что Карпаты входит в топ 5 мой любимых мест на Земля. За время, пока я в Украина, с 2009 год был там 5 раз! Идеальная жизнь это — трейлер или дом со сруба (цивилизованный дом, с гаджеты и посудомоечный машина 😁), лес, холод, горы, семья и собаки. Вот это я понимаю место силы!», - пишет ресторатор.

Хименес-Браво рассказал, что объездил все Карпаты на машине. Там он ловил форель, общался с местными жителями, знакомился с новыми обычаями и традициями, играл на трембите.

«Если бы Мастер Шеф можно было перевезти туда — я бы жил в горах Карпат. Купил бы там дом, далеко в лесу от людей, разводил бы коз, делал бы козий сыр и даже преподавал бы для местных житель искусство кулинарии, а они бы рассказывали мне о свой обычай в еде», - добавил судья популярного телепроекта.

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