Відомий ресторатор, шеф-кухар і суддя шоу «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво з гумором відповів людям, які цікавляться, куди він пропадає з соцмереж.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим кумедним відео на своїй сторінці в Тікток. У ньому Ектор вирішив пояснити, куди "пропадає" із соціальних мереж.

На кадрах Хіменес-Браво сидів перед камерою з задумливим виглядом. Поверх відео він наклав звукову доріжку з жіночим голосом.

"Багато хто часто мене запитують: чому я так рідко викладаю відео в Тікток і де я так часто пропадаю. Дівчата, відповідь на поверхні: проституція, ескорт, зустрічі з багатими чоловіками...мені цього нічого не пропонують, тому мені доводиться працювати", - говорить голос.

Весь цей час Ектор підіграє записи, а в кінці демонструє, як готує.

Шанувальники оцінили гумор шеф-кухаря.

"Ну де де на мастершефі", "знаменита людина яка ховається від шанувальників, викладаєте свої відео смішні частіше", "Можете викладати більше бекстейджу з Мастершеф в сторіз", - пишуть люди.

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