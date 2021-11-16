Известный ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво приготовил своим поклонникам приятный сюрприз, о чем рассказал у себя в социальных сетях.

Как сообщает Politeka.net, в Украине у звезды «Мастер Шефа» есть собственный ресторан. Эктор решил подарить одному из своих поклонников сертификат на посещение своего заведения.

Он поделился ярким фото, на котором предстал в чудном пиджаке с необычным принтом. Мужчина искренне улыбался, демонстрируя подарок.

«Друзья, холода никогда не мешают тепло провести вечер с близким человеком! Вторая половинка, мама, ваш друг или подруга — кого вы хотели бы угостить вкусным ужином в моем ресторане?», - подписал фото Хименес-Браво.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Также поклонники стали участвовать в розыгрыше, чтобы попасть в это заведение.

«Надо обязательно выиграть», «Какой красавчик», «У вас очень вкусно», «Вау. Какой интересный розыгрыш», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Хименес-Браво родом из Колумбии, но давно живет в Украине.

Напомним, что Хименес-Браво рассказал, почему иногда "пропадает" из соцсетей: "Мне приходится...".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво признался, где хотел бы жить в Украине: «Место силы».

А еще Politeka рассказывала, что Хименес-Браво опозорился на камеру: "Эктор, беспредельщик".