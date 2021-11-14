Ресторатор і зірка телешоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав нове відео для Тікток, розсмішивши українців.

Як пишете Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво родом з Колумбії, але побудував кар'єру успішного ресторатора в Україні та Канаді. Зірка також став суддею шоу "Майстер Шеф", який виходить з 2011 року. Не забуває Ектор і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео в Instagram Ектор був у футболці і вузьких штанях.

"Чому цей тренд тільки для дівчат. Я теж так зможу",-написав Хіменес-Браво.

Після цього ресторатор показав свою п'яту точку.

"Ой", - у підсумку написав зірка.

"Я думав, це набагато легше. Оцініть мої спроби від 1 до 10 в коментарях", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти кращий, Ектор", "Нездержался", "Ектор, бешкетник", "Фух, генерал, я ледве втримався", "мені він когось нагадує, не можу зрозуміти кого", "Дід, Чи ти не занадто старий для такого тренда".

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