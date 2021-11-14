Ресторатор и звезда телешоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал новое видео для ТикТок, рассмешив украинцев.
Как пишете Politeka.net, Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии, но построил карьеру успешного ресторатора в Украине и Канаде. Звезда также стал судьей шоу "Мастер Шеф", который выходит с 2011 года. Не забывает Эктор и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео в Инстаграм Эктор был в футболке и узких штанах.
"Почему этот тренд только для девушек. Я тоже так смогу", - написал Хименес-Браво.
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После этого ресторатор показал свою пятую точку.
"Ой", - в итоге написал звезда.
"Я думал, это намного легче. Оцените мои попытки от 1 до 10 в комментариях", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ты лучший, Эктор", "Нездержался", "Эктор, беспредельщик", "Фух, генерал, я еле удержался", "Мне он кого-то напоминает, не могу понять кого", "Дед, ты ли не слишком стар для такого тренда".
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