Ресторатор и звезда телешоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал новое видео для ТикТок, рассмешив украинцев.

Как пишете Politeka.net, Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии, но построил карьеру успешного ресторатора в Украине и Канаде. Звезда также стал судьей шоу "Мастер Шеф", который выходит с 2011 года. Не забывает Эктор и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео в Инстаграм Эктор был в футболке и узких штанах.

"Почему этот тренд только для девушек. Я тоже так смогу", - написал Хименес-Браво.

После этого ресторатор показал свою пятую точку.

"Ой", - в итоге написал звезда.

"Я думал, это намного легче. Оцените мои попытки от 1 до 10 в комментариях", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты лучший, Эктор", "Нездержался", "Эктор, беспредельщик", "Фух, генерал, я еле удержался", "Мне он кого-то напоминает, не могу понять кого", "Дед, ты ли не слишком стар для такого тренда".

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