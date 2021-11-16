Ведучий шоу «Маска» Володимир Остапчук здивує глядачів несподіваним перевтіленням у п’ятому ефірі проєкту, перетворившись на епатажну бунтарку Круеллу.

Як пише Politeka.net, фото епатажного одразу ведучого з'явилося на офіційній сторінці шоу в Instagram.

«У такому вигляді неможливо швидко ходити – не через взуття на підборах, як ви могли подумати, бо насправді під сукнею чоловічі туфлі, але танцювальні, на 4-сантиметровому каблучку. Справа ж у вузькому крої сукні. А ще нам довелося замальовувати мої груди фарбою, щоб приховати волосся й оголити розкішне декольте Круелли», – сміється ведучий шоу «Маска» Володимир Остапчук.

Схоже, багатьом перевтілення Остапчука здалося цікавим.

«Обожнюю Круеллу і Вова професіонал як ведучий», «Круелла прекрасна», - пишуть у коментарях.

Однак такий хід змогли оцінити не всі: «Чоловічі образи закінчилися?», «Навіщо його так вбирають? Не подобаються ці образи на чоловікові».

Зазначимо, раніше образ Круелли приміряла суддя "Танців з зірками" балерина Катерина Кухар.

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