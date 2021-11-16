Ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук удивит зрителей неожиданным перевоплощением в пятом эфире проекта, превратившись в эпатажную мятежница Круеллу.

Как пишет Politeka.net, фото эпатажного сразу ведущего появилось на официальной странице шоу в Instagram.

"В таком виде невозможно быстро ходить-не из-за обуви на каблуках, как вы могли подумать, потому что на самом деле под платьем мужские туфли, но танцевальные, на 4-сантиметровом каблучке. Дело же в узком крое платья. А еще нам пришлось зарисовывать мои грудь краской, чтобы скрыть волосы и обнажить роскошное декольте Круэллы», – смеется ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук.

Похоже, многим перевоплощение Остапчука показалось интересным.

"Обожаю Круэллу и Вова профессионал как ведущий», «Круэлла прекрасна», - пишут в комментариях.

Однако такой ход смогли оценить не все: «Мужские образы закончились?", "Зачем его так впитывают? Не нравятся эти образы на мужчине».

Отметим, ранее образ Круэллы примеряла судья "Танцев со звездами" балерина Екатерина Кухар.

Напомним, жена ведущего "Маски" и "поют все" Остапчука разоткровенничалась о своих "страстях": "раньше это было табу..."

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