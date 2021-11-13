Дружина популярного українського ведучого шоу "Маска" та "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про свою любов до прикрас.

Як пише Politeka.net, відомий український ведучий Володимир Остапчук та приватний нотаріус Христина Горняк одружилися у 2020 році.

Зауважимо, що Христина – друга дружина ведучого "Маски" та "Співають всі", раніше Остапчук 13 років прожив у шлюбі з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей.

Зараз Остапчук та Горняк щасливі разом. Вони часто діляться світлинами в Instagram та розповідають про себе. Так, цього разу Христина поділилася з шанувальниками серією світлин, на яких показала красиві прикраси та розповіла, що дуже їх любить.

"Дівочі цяцьки-це чудово! Я дівчина, яка любить різні прикраси! Вони можуть бути як мініатюрні, так і масивні, як із золота, так і біжутерія!

Аксесуари завжди доповнюють мій образ, люблю змішувати кольори металу, наприклад! Раніше це було табу, добре, що мода рухається вперед! А Ви поєднуєте різні метали?!", - написала дружина Володимира.

Шанувальники зробили Христині багато компліментів.

" 😍 Ух Крістофер", "Яка красива 😍", " Вай вай вай,яка гарна🔥", "Яка ви чарівна 😍прикраси просто супер, дуже красиві))", "Дуже жіночно 🔥", "Кільце на вказівному пальці прямий вогонь😍", - написали в мережі.

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