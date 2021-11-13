Жена популярного украинского ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о своей любви к украшениям.

Как пишет Politeka.net, известный украинский ведущий Владимир Остапчук и частный нотариус Кристина Горняк поженились в 2020 году.

Заметим, что Кристина – вторая жена ведущего "Маски" и "Співають всі", ранее Остапчук 13 лет прожил в браке с Еленой Войченко, которая родила ему двух детей.

Сейчас Остапчук и Горняк счастливы вместе. Они часто делятся фотографиями в Instagram и рассказывают о себе. Так, на этот раз Кристина поделилась с поклонниками серией фотографий, на которых показала красивые украшения и рассказала, что очень их любит.

"Девичьи цацки - это замечательно! Я девушка, которая любит различные украшения! Они могут быть как миниатюрные, так и массивные, как из золота, так и бижутерия!

Аксессуары всегда дополняют мой образ, люблю смешивать цвета металла, например! Раньше это было табу, хорошо, что мода движется вперед! А вы сочетаете разные металлы?!", - написала жена Владимира.

Поклонники сделали Кристине много комплиментов.

" 😍 Ух Кристофер", "Какая красивая 😍 "," Вай вай вай,какая красивая 😍"," Какая Вы очаровательная 😍 украшения просто супер, очень красивые))", "Очень женственно 🔥 ","Кольцо на указательном пальце прямой огонь 😍 ", - написали в сети.

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