Друга дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник, яка нещодавно зробила друге щеплення від коронавірусу, поділилася цікавими подробицями.

Як пише Politeka.net, дружина телеведучого, якого знають завдяки шоу "Маска" і "Співають всі" на каналі "Україна", розповіла про це на своїй сторінці в Instagram.

Христина Гірник, яка раніше виступала проти вакцинації, розповіла, що ж підштовхнуло її зробити щеплення.

"Хочу це питання раз і назавжди закрити. Свою думку я не поміняла на цей рахунок, Я тягнула довго. Як могла і швидше змушена. Порадившись з лікарями, яким довіряю, і з розумінням того, що ми плануємо діток, я вирішила все таки зробити собі вакцина. Так як я боюся захворіти сильно, будучи в положенні", - повідомила вона.

Нещодавно сам Остапчук зробив вже третє щеплення від коронавірусу.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко раніше заявляв, що в Україні почнуть робити третю дозу тільки після того, як країна переступить позначку в 50% вакцинованого населення. А поки, межу в 50% вакцинованого населення подолав тільки Київ, де 55% щеплені хоча б першою дозою. 40% пройшли Київська, Полтавська та Дніпровська області.

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