Ведучий розважальних проєктів "Маска" та "Співають всі" показав, як його друга дружина Христина Горняк співає знамениту пісню та посміявся з неї.
Як пише Politeka.net, відомий український телеведучий Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк одружилися у 2020 році, після скандального розлучення Остапчука із першою дружиною Оленою Войченко після 13 років шлюбу.
У своєму Instagram ведучий шоу "Маска" та "Співають всі" часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео й розповідає про своє життя із другою дружиною Христиною. Цього разу Остапчук записав сторіс, на якому було чути як жінка наспівує відому пісню співачки Адель.
"Христина знову за своє", - написав Володимир та перекривив виконання дружини.
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Нагадаємо, що зараз Остапчук та Горняк живуть в орендованій квартирі, проте подружжя поділилося радісною новиною – вони будують власний маєток поблизу Києва, площею 170 кв м. У сторіс Остапчук та Христина часто публікують світлини з будівництва.
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