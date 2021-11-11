Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", видав, якою мовою розмовляє зі своїми дітьми.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Володимир Остапчук часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Користувачі мережі запитали у нього, чому він завжди розмовляє зі своїми дітьми українською мовою.

"Моє улюблене мовне питання (ні, завжди буде срач).

Емілія і Еван вдома розмовляють українською, тому що по-перше їх мама і родичі україномовні, а по-друге, російську діти вивчать і на вулиці (з друзями). А от правильно українською говорити не зможуть.

І так: мої батьки російськомовні, я з українсько-суржикового регіону і такий свідомий вибір - якщо вже не сам, то хоча б дітям-допоможе прищепити любов до мови і полегшить життя", - пояснив Володимир Остапчук.

Раніше повідомлялося, ведучий "Маска" і "Співають всі" Остапчук в рюшах і блискітках спровокував дружину на нецензурну лайку: "Навіть Геннадій посипався!"

Також, ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Остапчук стривожив зізнанням про проблеми зі здоров'ям: "З ватою в голові"

Politeka розповідала, дружина ведучого "Маски" Остапчука здивувала стильним луком, примірявши новеньке плаття: фото



