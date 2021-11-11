Пара в браке с 2020 года

Ведущий развлекательных проектов "Маска" и "Співають всі" показал, как его вторая жена Кристина Горняк поет знаменитую песню и посмеялся с нее.

Как пишет Politeka.net, известный украинский телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились в 2020 году, после скандального развода Остапчука с первой женой Еленой Войченко после 13 лет брака.

В своем Instagram ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" часто делится с поклонниками фотографиями и видео и рассказывает о своей жизни со второй женой Кристиной. На этот раз Остапчук записал сторис, на котором было слышно как женщина напевает известную песню певицы Адель.

"Кристина снова за свое", - написал Владимир и перекривил исполнение жены.

Напомним, что сейчас Остапчук и Горняк живут в съемной квартире, однако супруги поделились радостной новостью – они строят собственное имение близ Киева, площадью 170 кв м. В сторис Остапчук и Кристина часто публикуют фотографии со строительства.

Ранее Politeka писала, что ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук выдал, на каком языке разговаривает с детьми: "Русский выучат и на улице".

Напомним, что ведущий шоу "Маска" Остапчук водил жену в вечернем платье по крышам в Париже: романтические кадры.

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