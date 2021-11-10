Популярний телеведучий Володимир Остапчук поділився в мережі чарівними кадрами з вечірнього Парижа з дружиною.

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук поділився у своєму Instagram яскравими кадрами з вечірнього Парижа, куди відправився разом з новою дружиною Христиною Горняк. Схоже, сімейна пара здорово провела час, ще й влаштувала приголомшливу романтичну фотосесію в місті закоханих.

На знімках Вова і його обраниця відображені під час прогулянки по дахах у французькій столиці, а на тлі вдалині видно підсвічену Ейфелеву вежу. Перед камерою Остапчук позує в стильному темному костюмі з білою сорочкою, а Христина в золотистому вечірній сукні і на шпильках.

У підписі до публікації телеведучий написав: "Наш Париж. Дивовижний вікенд, наповнений любов'ю, пристрастю, смаком випічки і красою в кожній дрібниці. Дякую @kristygor, що ти моя. За наші прогулянки/сонячні сніданки/шампанське з круасанами і любов в очах! Ще одна ідеальна поїздка в нашу сімейну скарбничку".

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