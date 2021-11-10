Популярный телеведущий Владимир Остапчук поделился в сети очаровательными кадрами из вечернего Парижа с женой.

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук поделился в своем Instagram яркими кадрами из вечернего Парижа, куда отправился вместе с новой женой Кристиной Горняк. Похоже, семейная пара здорово провела время, еще и устроила потрясающую романтическую фотосессию в городе влюбленных.

На снимках Вова и его избранница запечатлены во время прогулки по крышам во французской столице, а на фоне вдали видно подсвеченную Эйфелеву башню. Перед камерой Остапчук позирует в стильном темном костюме с белой рубашкой, а Кристина в золотистом вечернем платье и на шпильках.

В подписи к публикации телеведущий написал: "Наш Париж. Удивительный уикенд, наполненный любовью, страстью, вкусом выпечки и красотой в каждой мелочи. Благодарю @kristygor, что Ты моя. За наши прогулки/солнечные завтраки/шампанское с круасанами и любовь в глазах! Ещё одна идеальная поездка в нашу семейную копилку".

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