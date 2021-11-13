Стало відомо, хто з українських артистів переховувався за образом милого Совеня на популярному шоу «Маска» - його особистість розкрили в новому випуску проекту.

Новий епізод "Маски" вийшов в ефір 13 листопада. У ньому зіркові детективи і глядачі змогли дізнатися, хто ж виступав під маскою Совеня. Як пише Politeka.net, відео з моментом розкриття особистості маски з'явилося на офіційній сторінці шоу в Instagram.

Як з'ясувалося, весь цей час в масці Совенка виступав Сергій Тачинець – соліст групи «Без обмежень». Такий результат здивував не тільки глядачів, а й зіркових детективів-Олю Полякову, Андрія Данилка, Настю Каменських, Олега Винника і Дзідзьо.

"На кого хочеш міг подумати, що це Сергій, але тільки не Совеня", - зізнався Винник.

У свою чергу, Полякова здивувалася, що співак зміг приховати свій характерний низький голос.

"Так його дупло затиснуло там", - пожартував Винник.

Наприкінці Тачинець виконав свій номер на біс, а детективи кинулися танцювати. При цьому Дзідзьо надів маску Совеня на голову Данилка.

"Сенсація! Міхалич - Совеня!",- розсміявся ведучий шоу Володимир Остапчук.

Українці бурхливо відреагували на цей пост.

"Вова: це не дурдом, це шоу Маска", "обожнюю момент коли знімають маску", "тільки сподобалася маска Совеня так її відразу викинули", "я навіть не думала що це Сергій", "несподівано!) але голос замаскував вміло", - пишуть люди.

Нагадаємо, українці назвали своїх фаворитів на шоу "Маска" з Винником, Данилком і Поляковою.

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