Стало відомо, хто з українських артистів переховувався за образом милого Совеня на популярному шоу «Маска» - його особистість розкрили в новому випуску проекту.
Новий епізод "Маски" вийшов в ефір 13 листопада. У ньому зіркові детективи і глядачі змогли дізнатися, хто ж виступав під маскою Совеня. Як пише Politeka.net, відео з моментом розкриття особистості маски з'явилося на офіційній сторінці шоу в Instagram.
Як з'ясувалося, весь цей час в масці Совенка виступав Сергій Тачинець – соліст групи «Без обмежень». Такий результат здивував не тільки глядачів, а й зіркових детективів-Олю Полякову, Андрія Данилка, Настю Каменських, Олега Винника і Дзідзьо.
"На кого хочеш міг подумати, що це Сергій, але тільки не Совеня", - зізнався Винник.
У свою чергу, Полякова здивувалася, що співак зміг приховати свій характерний низький голос.
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"Так його дупло затиснуло там", - пожартував Винник.
Наприкінці Тачинець виконав свій номер на біс, а детективи кинулися танцювати. При цьому Дзідзьо надів маску Совеня на голову Данилка.
"Сенсація! Міхалич - Совеня!",- розсміявся ведучий шоу Володимир Остапчук.
Українці бурхливо відреагували на цей пост.
"Вова: це не дурдом, це шоу Маска", "обожнюю момент коли знімають маску", "тільки сподобалася маска Совеня так її відразу викинули", "я навіть не думала що це Сергій", "несподівано!) але голос замаскував вміло", - пишуть люди.
Нагадаємо, українці назвали своїх фаворитів на шоу "Маска" з Винником, Данилком і Поляковою.
Як повідомляла Politeka, Винник розкрив свою фаворитку на шоу "Маска" і чим новий сезон відрізняється від першого.
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