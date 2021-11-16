Популярний український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав архівний кадр, на якому засвітилися зірки українського шоу-бізнесу.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у шоумена з'явився кадр зі зйомок першого сезону «Танців з зірками», де він танцював у парі з Наталією Могилевською.

"Вітаю з Днем працівника радіо, телебачення та зв'язку України! Виходить, і моє професійне свято. На фото рік 2006, початок епохи великих розважальних шоу в нашій країні. Кого впізнали?.. Пишіть", - підписав фото Яма.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.

"Це ж Джонні Депп, вірно?", "Вас шукала найдовше", "тоді ми ще не знали, що головне шоу ще попереду", " Могилевська, і завжди згадую Вас у парі)))», «всіх впізнали, всі красиві)) зі святом!", "Дивлюся Танці з 1 випуску, всіх пам'ятаю", "Віталій Козловський! Це найкращий учасник шоу за всі сезони!",- пишуть користувачі Мережі.

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